«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Сакраменто» уступил «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в нём одержали «Клипперс» со счётом 117:98.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Пол Джордж, который набрал 23 очка и 12 передач. Также Ивица Зубац заработал дабл-дабл (15 очков и 12 подборов). У «Сакраменто» выделился Дэвион Митчелл – 22 очка.

В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 100:94.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал Жонатан Куминга, набравший 18 очков. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Лонни Уокер, у него 24 очка.

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Мемфис Гриззлиз» (114:141).

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