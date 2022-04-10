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«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Сакраменто» уступил «Клипперс»

«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Сакраменто» уступил «Клипперс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в нём одержали «Клипперс» со счётом 117:98.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Пол Джордж, который набрал 23 очка и 12 передач. Также Ивица Зубац заработал дабл-дабл (15 очков и 12 подборов). У «Сакраменто» выделился Дэвион Митчелл – 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 98
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Пауэлл - 20, Зубац - 15, Моррис - 11, Кеннард - 10, Хартенштайн - 10, Ковингтон - 8, Джексон - 7, Батюм - 5, Мэнн - 5, Худ - 3, Moon, Бостон, Коффи, Леонард, Престон, Скрабб
Сакраменто Кингз: Митчелл - 22, Лайлз - 15, Джонс - 12, Кета - 10, Мету - 9, Дивинченцо - 8, Джексон - 7, Лэмб - 6, Холидэй - 6, Барнс - 3, Дэвис, Лень, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холмс

В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 100:94.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал Жонатан Куминга, набравший 18 очков. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Лонни Уокер, у него 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
94 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 24, Джонс - 15, Примо - 14, Ричардсон - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Коллинс - 7, Ландейл - 6, Кейкок - 4, Уискэмп - 4, Лэнгфорд - 1, Stewart Jr., Васселл, Вудард, Джонсон, Макдермотт, Мюррей, Пёлтль
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Пул - 18, Уиггинс - 15, Бьелица - 12, Грин - 12, Луни - 6, Портер - 6, Пэйтон II - 6, Ли - 4, Игуодала - 3, Карри, Кьоцца, Муди, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Мемфис Гриззлиз» (114:141).

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
141 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 23, Морант - 21, Кларк - 20, Уильямс - 19, Бейн - 18, Джексон - 12, Мелтон - 12, Андерсон - 7, Адамс - 4, Тиллман - 3, Кончар - 2, Альдама, Джонс, Калвер, Пон, Терри, Тийе
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 16, Эрнангомес - 15, Хэйс - 13, Альварадо - 12, Харпер - 12, Грэм - 9, Валанчюнас - 8, Мёрфи - 8, Снелл - 7, Маршалл - 5, Джонс - 4, Темпл - 3, Нэнс - 2, Ингрэм, Кларк, Льюис, Уильямсон

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