Итоги регулярного чемпионата НБА

в Восточной конференции в плей-офф вышли «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз».

В плей-ин «Бруклин Нетс» сыграет с «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс» встретится с «Шарлотт Хорнетс».

В плей-офф из Западной конференции вышли «Финикс Санз», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс»

В плей-ин Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» сыграет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Нью-Орлеан Пеликанс» встретится «Сан-Антонио Спёрс».

Матчи плей-ин НБА пройдут с 12 по 15 апреля.

По итогам раунда плей-ин определятся последние 4 участника плей-офф НБА.

Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над «Финикс Санз» со счётом 4:2.