Полный провал Леброна и «Лейкерс». Хотели выиграть чемпионат, но не попали даже в плей-ин

Командам НБА остаётся провести всего по три матча до конца регулярного чемпионата, и в обеих конференциях уже определились участники решающей стадии сезона. И в этом году в их список, увы, не попал «Лос-Анджелес Лейкерс». Команда потерпела седьмое поражение подряд и потеряла шансы на попадание даже в плей-ин. А ведь в самом начале сезона, после того как в команду пришёл Рассел Уэстбрук, калифорнийцев называли главными претендентами на титул. Нынче это звучит как очень злая шутка.

Сейчас на счету подопечных Фрэнка Вогеля 31 победа (39,2%) и 48 поражений. С таким результатом они располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. У идущего на 10-м месте «Сан-Антонио» – 34 победы (43%) и 45 поражений. Теоретически оба коллектива могут завершить сезон с одинаковым результатом – 34-48. Да и по личным встречам у них ничья (2-2). Только вот «Спёрс» показали куда лучший результат в играх с командами собственной Западной конференции (24-25 против 16-33 у «Лейкерс»), так что для «озёрников» они уже недостижимы.

Чтобы отсрочить неизбежное, «Лейкерс» нужно было побеждать в сегодняшнем матче с «Финиксом» и надеяться, что «Спёрс» уступят «Денверу». Но произошло ровно наоборот. «Лос-Анджелес» в своём домашнем матче проиграл со счётом 110:121, а команда Грега Поповича одержала уверенную победу – 116:97.

«Санз» уже обеспечили себе первое место на Западе, а сегодня ещё и установили рекорд франшизы – 63 победы в регулярном чемпионате. А вот «озёрники» впервые с 2019 года остаются без постсезона. Тогда команда финишировала на 10-м месте, а турнир плей-ин ещё не проводился.

Шансы «Лейкерс» обыграть нынешний «Финикс» были и так не очень высокими, так ещё и Леброн Джеймс был вынужден пропустить встречу из-за проблем с голеностопом. Зато сегодня на растерзание победителю Западной конференции были брошены хромающий Энтони Дэвис, пропустивший полтора месяца, Расселл Уэстбрук и компания.

В первой половине матча «Санз» испытывали серьёзные трудности с реализацией и не попадали даже открытые броски. И пока Девин Букер и Деандре Эйтон медлили, неплохую игру показывал Расселл Уэстбрук. Не сказать, что «Лейкерс» смотрелись куда увереннее соперника, но они явно были эффективнее. И даже смогли забрать первую четверть (31:28), а также вести с небольшим преимуществом до середины второй. Правда, потом, когда в игру активно включился Крис Пол, «Финиксу» удалось сделать рывок 8:0 и выйти вперёд. На большой перерыв команды уходили при счёте 58:63. В борьбе «озёрников» удерживало только то, что они настреляли аж 19 очков с линии штрафных против 8 у соперника.

А вот после перерыва игра уже полностью проходила под диктовку «Санз». Заряженные на атаку подопечные Монти Уильямса размотали соперника, доведя разницу в счёте до 26 очков. Только в самой концовке, когда «Финикс» уже отпустил игру, «Лейкерс» удалось сократить отставание с 19 до 11 очков. Но это, само собой, им никак не помогло. Поражение есть поражение, и оно оставило «Лос-Анджелес» без постсезона.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер – у него 32 очка, 7 подборов и 4 передачи. Лучшим в составе «Лейкерс» оказался Расселл Уэстбрук с 28 очками. Он, кстати, пропустит плей-офф впервые в своей карьере. С Леброном это случалось уже трижды: он пропускал постсезоны в чемпионатах-2003/2004, 2004/2005, а также 2018/2019.

Это, само собой, не тот результат, которого ожидали в команде. Фрэнк Вогель после каждого матча оправдывал свой коллектив как только мог, но объяснить непопадание в плей-ин, увы, толком не смог.

«Мы не справились. Сегодня мы потерпели поражение. Я могу сказать, что это произошло не из-за недостатка усилий. Мы все приложили усилия. Наши ребята боролись до самого конца. Мы привнесли целостность в процесс. Но просто провалили сезон», – сказал наставник.

Кармело Энтони Фото: Christian Petersen/Getty Images

Зато Энтони Дэвис смог назвать главную причину:

«Нашей целью была победа в чемпионате. Мы думали, что у нас есть всё необходимое, но травмы помешали этому. Я, Леброн, Расс – мы отличные игроки, и разобрались бы, если б проводили на площадке больше минут вместе. Но мы не смогли этого сделать, и поэтому трудно бороться за чемпионство, когда три твоих лучших игрока недостаточно играют вместе. Досадно, но мы должны подвести итоги и понять, что будет с остатком сезона и летом».

Сам Дэвис – один из самых травматичных игроков лиги, и это давно известно. Как было известно и то, что Уэстбрук вряд ли впишется в «Большое трио» вместе с Эй Ди и Леброном. Все проблемы, которые обсуждались ещё в межсезонье, в ходе формирования актуального ростера «Лейкерс», имели место и в регулярном чемпионате. Несмотря на то что команду называли одним из главных претендентов на титул, верилось в это с трудом. Уже сейчас понятно, что предстоящим летом нас ждут очередная перестройка и чистка состава. Остаётся только надеяться, что для «озёрников» она пройдёт более успешно, нежели предыдущая.