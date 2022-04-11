Стив Нэш отреагировал на информацию о скором возвращении Бена Симмонса
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш прокомментировал информацию о том, что разыгрывающий Бен Симмонс может восстановиться к первому раунду плей-офф НБА.
«Точных сроков восстановления Бена Симмонса на данный момент нет. Очевидно только то, что для возвращения он должен выполнить ряд требований», — приводит слова Нэша Bleacher Report.
«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.
Новость по темеИнсайдер: Бен Симмонс может вернуться к первому раунду плей-офф
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