Стив Нэш отреагировал на информацию о скором возвращении Бена Симмонса

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш прокомментировал информацию о том, что разыгрывающий Бен Симмонс может восстановиться к первому раунду плей-офф НБА.

«Точных сроков восстановления Бена Симмонса на данный момент нет. Очевидно только то, что для возвращения он должен выполнить ряд требований», — приводит слова Нэша Bleacher Report.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.