Спенсер Хэйвуд подтвердил историю о том, что сделал обрезание сам себе

Экс-игрок НБА Спенсер Хейвуд рассказал о том, что когда-то он сделал сам себе обрезание. В одном из эпизодов сериала «Время побеждать» о великой династии «Лос-Анджелес Лейкерс» 80-х баскетболист рассказывает своим товарищам по команде во всех подробностях о том, как он проводил процедуру обрезания.
«Я схватил его, держал как гремучую змею и сделал то, что нужно было», — сказал герой Спенсера Хейвуда Вуд Харрис.
«Это правда. Да, но позволь мне объяснить тебе… В Сильвер-Сити (штат Миссисипи) проживало 370 человек, и там не было ни одного врача. Мы сами делали это со свиньями. Почему бы не сделать это с людьми? Это страна! Это страна людей!», — приводит слова самого Хейвуда TMZ.
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