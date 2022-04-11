Джоэл Эмбиид стал обладателем рекорда НБА
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал обладателем награды лучшему бомбардиру Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2021/2022 с наименьшим игровым временем среди всех обладателей этого трофея после введения счётчика времени на атаку, что произошло в сезоне-1954/1955.
Предыдущий рекорд принадлежал Стефену Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», который в среднем проводил 34,2 минуты за матч в сезонах-2015/2016 и 2020/2021.
Показатели Джоэла Эмбиида за 68 игр регулярного чемпионата составили 30,6 очка, 11,7 подбора и 4,2 передачи.
Напомним, второе место среди лучших бомбардиров по итогам сезона-2021/2022 занял лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который набирал 29,9 очка в среднем за встречу.
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