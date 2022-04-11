Леброн Джеймс прокомментировал слухи об увольнении Фрэнка Вогеля
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал слухи о том, что руководство клуба намеревается уволить главного тренера команды Фрэнка Вогеля.
«Мне ничего об этом не говорили. Я видел сообщения, как и все остальные. Я уважаю Фрэнка как тренера и как человека. Он полностью предан игре. Я не знаю, что с ним будет дальше, но испытываю к нему только уважение», — приводит слова Леброна Джеймса в своём «твиттере» журналист Майк Корво.
Напомним, Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф, хотя имела в своём составе четырёх баскетболистов, которые были включены в топ-75 игроков всех времён. Вогель и игроки команды подверглись жёсткой критике со стороны общественности.
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