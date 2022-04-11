«Лос-Анджелес Лейкерс» уволил Фрэнка Вогеля с поста главного тренера

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обсуловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.
Напомним, Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф, хотя имела в своём составе четырёх баскетболистов, которые были включены в топ-75 игроков всех времён. Вогель и игроки команды подверглись жёсткой критике со стороны общественности.
«Я очень уважаю Фрэнка как на площадке, так и за её пределами. Он отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за работу, которая привела нас к чемпионскому титулу НБА в сезоне-2019/2020. Это турдное решение, но сейчас оно необходимо. Мы желаем Фрэнку и его замечательной семье всего наилучшего», — прокомментировал увольнение Вогеля вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.
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