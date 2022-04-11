Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид были признаны игроками недели в НБА.
Лука Дончич на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. «Даллас» одержал три победы в этих матчах. В них разыгрывающий «Маверикс» набирал в среднем 30,3 очка, совершал 9,0 подбора и отдавал 10,0 передачи.
Джоэл Эмбиид вместе с «Филадельфией Сиксерс» выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах центровой набирал в среднем 38,7 очка, совершал 14,4 подбора и отдавал 2,7 передачи.
«Даллас Маверикс» с 52 победами и 30 поражениями занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия Сиксерс» с 51 победой и 31 поражением располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока.
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