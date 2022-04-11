Леброн Джеймс: я пришёл в «Лейкерс», чтобы выиграть чемпионат

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что намеревается выиграть титул в составе команды из Калифорнии.



«Я пришёл в «Лейкерс», чтобы выиграть чемпионат. Я хочу выиграть ещё. Я добился того, чего хотел, но жажду большего. Уверен, клуб хочет того же. Этот клуб всегда нацелен на титул. Я сделал это. Мы сделали это. Но я хочу сделать это снова», — цитирует Джеймса ESPN.



В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.