Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил вероятность ухода иностранных тренеров из «Зенита», ЦСКА и УНИКСа.



«Я не помню точно, на сколько по времени ещё рассчитаны действующие контракты этих тренеров. Но точно знаю, что эти контракты весьма щедрые. Вряд ли в настоящее время какие-нибудь европейские клубы могут предложить Паскуалю, Итудису или Перасовичу более весомые зарплаты.



Так что, думаю, до конца своих контрактных обязательств эти тренеры доработают», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, ранее руководство Евролиги приняло решение отстранить ЦСКА, «Зенит» и УНИКС и аннулировать их результаты. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.



На момент приостановки участия «Зенит» занимал пятую позицию в турнирной таблице Евролиги — в 23 встречах клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля. Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и 10 поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея на счету 13 побед и 12 поражений.