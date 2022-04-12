Уэстбрук — о поддержке Леброна и Дэвиса: будем честны, мне не дали быть самим собой

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу слов журналиста Дэна Войке о том, что игрок на протяжении сезона получал публичную поддержку со стороны лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, которые призывали не давить на него и позволить ему быть самим собой на площадке.
«Да, но это неправда, мне не дали быть самим собой на площадке. Давайте будем честными», — приводит слова Расселла журналист Кайл Кун в своих социальных сетях.
Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.
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