Инсайдер назвал кандидата на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, что главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс будет одной из главных целей «Лос-Анджелес Лейкерс» после увольнения Фрэнка Вогеля.
«Неизвестно, будет ли Нёрс доступен и будет ли у него интерес, но «Лейкерс» надеются, что бывший «лучший тренер года» будет в числе претендентов. Чтобы приобрести Нёрса, «Лейкерс» нужно будет получить разрешение от «Рэпторс» и заключить с ними сделку», — сказал Чарания.
Напомним, вчера «Лейкерс» официально объявил о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.
Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф, хотя имела в своём составе четырёх баскетболистов, которые были включены в топ-75 игроков всех времён.
- 12 апреля 2022
-
15:49
-
14:39
-
13:33
-
12:19
-
10:18
-
09:30
-
08:53
-
08:03
-
07:40
-
00:51
- 11 апреля 2022
-
23:55
-
23:03
-
21:38
-
20:53
-
20:04
-
18:58
-
17:42
-
16:10
-
15:04
-
13:36
-
12:55
-
11:53
-
10:59
-
10:25
-
09:47
-
08:40
-
07:35
-
07:25
-
06:45
-
04:43
-
01:02
- 10 апреля 2022
-
23:38
-
22:19
-
20:54
-
19:48