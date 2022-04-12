Инсайдер назвал кандидата на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, что главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс будет одной из главных целей «Лос-Анджелес Лейкерс» после увольнения Фрэнка Вогеля.

«Неизвестно, будет ли Нёрс доступен и будет ли у него интерес, но «Лейкерс» надеются, что бывший «лучший тренер года» будет в числе претендентов. Чтобы приобрести Нёрса, «Лейкерс» нужно будет получить разрешение от «Рэпторс» и заключить с ними сделку», — сказал Чарания.

Напомним, вчера «Лейкерс» официально объявил о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.

Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф, хотя имела в своём составе четырёх баскетболистов, которые были включены в топ-75 игроков всех времён.