Генеральный менеджер «Лейкерс» высказался о провале команды
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка заявил, что его команда в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации выступит иначе.
«У нас был очень разочаровывающий сезон. В следующем году этого не повторится», — приводит слова Пелинки журналист Брэд Тёрнер на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.
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