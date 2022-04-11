Обмен Хардена, рекорд Карри и провал «Лейкерс». 10 самых ярких событий минувшей регулярки

Регулярный чемпионат НБА подошёл к концу. Все команды отыграли по 82 матча – для кого-то сезон уже завёршен, а кто-то готовится к предстоящим плей-офф и плей-ин. Впереди самая захватывающая часть сезона, однако и регулярка преподнесла немало сюрпризов. Представляем вам 10 главных событий прошедшего чемпионата.

Прорыв «Финикс Санз»

Нынешний сезон стал для «Финикса» самым успешным в истории франшизы. «Санз» досрочно обеспечили себе первую с 1993 года победу в Западной конференции, а также установили исторический рекорд клуба – 64 выигранных матча в регулярном сезоне. Клуб из Аризоны будет иметь преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф, а его соперником на старте постсезона станет одна из команд-участниц плей-ин на Западе.

В игре «Финикс Санз» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Переход Джеймса Хардена в «Филадельфию»

Главное событие мартовского дедлайна – переход Джеймса Хардена в «Филадельфию». Борода решил оставить Кевина Дюранта с Кайри Ирвингом и объединиться с Джоэлом Эмбиидом – между прочим, лучшим скорером по итогам регулярки. Взамен на Хардена и обменянного вместе с ним Пола Миллсэпа «Нетс» получили Андре Драммонда, Сета Карри, а также многострадального Бена Симмонса. Ожидалось, что громкая сделка не состоится до межсезонья-2022, но с обменом решили не затягивать. На новом месте Харден ещё не освоился, но в целом ситуация складывается вполне успешно. «Сиксерс» заняли четвёртое место в конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Торонто Рэпторс».

Рекорд Стефена Карри по трёхочковым

14 декабря прошлого года Стефен Карри превзошёл легендарного Рэя Аллена и установил рекорд по количеству реализованных трёхочковых в НБА – 2974. А уже спустя две недели Стеф стал первым в истории лиги баскетболистом, преодолевшим отметку в 3000 успешных дальних попаданий. В этом сезоне у него уже 285 «трёшек», и будет ещё больше, если защитник восстановится к плей-офф. В первом раунде «Голден Стэйт» встретится с «Денвером», однако участие Карри в стартовом матче серии пока под вопросом.

Грег Попович — самый побеждающий тренер

Наставник «Сан-Антонио» Грег Попович вышел на первое место среди тренеров по победам в регулярном чемпионате НБА. За 26 сезонов под его руководством «Спёрс» выиграли 1344 матча в регулярке. В марте специалист обошёл легендарного Дона Нельсона, у которого было 1335 тренерских побед. При этом Попович останется самым побеждающим тренером НБА как минимум на несколько лет. Ведь, помимо него, в десятку лучших входит всего один действующий наставник – Док Риверс, который занимает лишь 9-е место с 1043 победами.

Грегг Попович — самый побеждающий тренер Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Ужасный провал «Лейкерс»

В этом году «Лейкерс» остались без плей-офф. Команда лишилась шансов на выход в плей-ин после недавнего поражения от «Финикса» (110:121). Тогда 10-е место за собой закрепил «Сан-Антонио», а «озёрники» финишировали в чемпионате 11-ми с 33 победами (40,2%) и 49 поражениями. Перед стартом чемпионата калифорнийский коллектив называли одним из главных фаворитов на титул, но этот прогноз, увы, оказался уж очень далёким от действительности. И этим летом нас, скорее всего, будет ждать очередная перестройка. По слухам, начнётся она с тренерского штаба. Как сообщил Эдриан Войнаровски, совсем скоро главный тренер команды Фрэнк Вогель может быть отправлен в отставку.

Рекорды Леброна

Несмотря на неудачное выступление «Лейкерс», Леброн Джеймс продолжает ставить рекорд за рекордом. Например, в марте Король стал первым игроком в истории НБА, кому удалось набрать больше 30 000 очков, 10 000 передач и 10 000 подборов. А ещё вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории лиги, обойдя Карла Мэлоуна. В следующем сезоне он, скорее всего, опередит и Карима Абдул-Джаббара, которого уже превзошёл по сумме очков, набранных в регулярке и плей-офф, став рекордсменом лиги. В общем, в этом году Леброн остался без постсезона, зато с целой охапкой индивидуальных достижений.

Самая крупная победа в истории НБА

2 декабря 2021 года в лиге было зафиксировано крупнейшее поражение в истории. «Мемфис» разгромил «Оклахому» с разницей аж в 73 очка – 152:79. Предыдущий рекорд был установлен в 1991-м – тогда «Кливленд» обыграл «Майами» с разницей в 68 очков. На роковую встречу «Тандер» выходили слабейшим составом – ведущие игроки команды отсутствовали из-за травм. И если по итогам сезона «Гриззлис» стали вторыми на Западе, коллектив из Оклахомы финишировал вторым с конца. С 24 победами (29,3%) и 58 поражениями подопечные Марка Дэйгнолта стали 14-ми.

Демар Дерозан

Переход в «Чикаго» ознаменовал новую главу в карьере Демара Дерозана. Сейчас он показывает лучшую результативность в своей карьере – в среднем игрок набирал 27,9 очка за матч, а его рейтинг эффективности составлял 23,1. Ещё в марте форвард числился одним из главных претендентов на звание MVP, правда, в обновлённом на днях рейтинге занимает только седьмое место. Чтобы закрепить успех, ему остаётся только проявить себя в решающей стадии сезона. «Чикаго» напрямую вышел в плей-офф и в первом раунде сыграет с действующим чемпионом – «Милуоки».

Демар Дерозан Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Драфт-класс

Эван Мобли, Кейд Каннингем, Скотти Барнс, Джейлен Грин, Франц Вагнер. Эти ребята дебютировали в лиге совсем недавно, но уже сейчас их имена говорят сами за себя. Летом в лиге прибавилось талантливой молодёжи, хотя в прошлое межсезонье на этот драфт-класс не возлагали больших надежд. Даже подчистую проваливший начало сезона Каннингем сумел выйти на очень достойный уровень, и теперь эта пятёрка претендует на награду лучшему новичку года. Они уже стали ведущими игроками в своих командах и со временем только продолжат набирать ход. Трое из вышеупомянутых игроков сыграют в предстоящем постсезоне, остальных мы увидим только следующей осенью. Ну а летом станет известно, кто же из них получит приз лучшему новичку сезона.

MVP снова может стать неамериканец

Сразу несколько игроков провели сезон так, что им запросто можно дать приз самого ценного игрока. Девин Букер из «Финикса» доказал свой суперзвёздный статус и готовится подтвердить это в плей-офф, где явно нацелен на кубок, ушедший из его рук в прошлом сезоне.

Но главными фаворитами в гонке эксперты называют неамериканское трио: Эмбиид-Адетокунбо-Йокич. Камерунец, грек и серб по ходу сезона просто взрывали реальность, показывая фантастику как на паркете, так и в игровом протоколе. Выбрать лучшего по играм длинной регулярки будет крайне непросто. В любом случае останутся недовольные решением.

10 событий сезона — формальность. В реальности же ярких моментов было гораздо больше. Уверены, у каждого читателя есть и свои моменты, запомнившиеся им лучше остальных. Напишите в комментариях — это будет интересным продолжением текста.