Джен Псаки сделала заявление о задержанной в России американке Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в Российской Федерации.



«История наших взаимоотношений может сказаться на возможности вернуть наших граждан домой. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы нам предоставляли постоянный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России. Мы активно занимаемся этим делом и часто контактируем с юридической командой мисс Грайнер», — приводит слова Псаки BBC.

Напомним, Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.



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