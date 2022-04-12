Джен Псаки сделала заявление о задержанной в России американке Бриттни Грайнер
Поделиться
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в Российской Федерации.
«История наших взаимоотношений может сказаться на возможности вернуть наших граждан домой. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы нам предоставляли постоянный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России. Мы активно занимаемся этим делом и часто контактируем с юридической командой мисс Грайнер», — приводит слова Псаки BBC.
Напомним, Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
19:56
-
19:37
-
18:53
-
18:07
-
17:40
-
16:47
-
15:49
-
14:39
-
13:33
-
12:19
-
10:18
-
09:30
-
08:53
-
08:03
-
07:40
-
00:51
- 11 апреля 2022
-
23:55
-
23:03
-
21:38
-
20:53
-
20:04
-
18:58
-
17:42
-
16:10
-
15:04
-
13:36
-
12:55
-
11:53
-
10:59
-
10:25
-
09:47
-
08:40
-
07:35
-
07:25
-
06:45
Партнерский контент