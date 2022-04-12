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Джен Псаки сделала заявление о задержанной в России американке Бриттни Грайнер

Джен Псаки сделала заявление о задержанной в России американке Бриттни Грайнер
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в Российской Федерации.

«История наших взаимоотношений может сказаться на возможности вернуть наших граждан домой. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы нам предоставляли постоянный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России. Мы активно занимаемся этим делом и часто контактируем с юридической командой мисс Грайнер», — приводит слова Псаки BBC.

Напомним, Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.

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