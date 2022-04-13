«Миннесота» победила «Клипперс» и вышла в плей-офф НБА
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Завершился матч плей-ин Западной конференции Национальной Баскетбольной Ассоциации, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась со счётом 109:104 в пользу хозяев.
Значительный вклад в победу «Тимбервулвз» внесли лёгкий форвард Энтони Эдвардс (30 очков, 5 подборов и 2 передачи) и разыгрывающий Д'Анджело Рассел (29 очков, 5 подборов и передач). У «Клипперс» защитник Пол Джордж записал в свой актив 34 очка, 7 подборов и 5 передач.
Таким образом, благодаря этой победе «Миннесота» вышла в плей-офф НБА. Следующим соперником «Тимбервулвс» станет «Мемфис Гриззлиз».
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