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Инсайдер предоставил новую информацию по травме Луки Дончича

Инсайдер предоставил новую информацию по травме Луки Дончича
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски дал комментарий по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

Напомним, словенец повредил ногу в матче с Сан-Антонио Спёрс. У него диагностировано растяжение икроножной мышцы.

«Есть много опасений по поводу того, как быстро Лука Дончич будет доступен в этой серии плей-офф против «Юты Джаз». Если бы это был регулярный сезон, вы бы даже не говорили о том, что Лука Дончич будет играть в эти выходные. Но это плей-офф и команда «Далласа» построена в основном вокруг Луки. Это растяжение икры — чуть больше, чем лёгкое растяжение. Они собираются продолжать работать над ним круглосуточно, чтобы он успел восстановиться. Мы надеемся, что он сыграет в серии, но есть неопределенность в том, выйдет ли он на паркет в первом матче серии», — приводит слова Войнаровски Fadeaway World.

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