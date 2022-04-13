Баркли считает, что у «Бруклина» нет никаких шансов пройти «Бостон»

Легенда НБА Чарльз Баркли считает, что «Бруклин Нетс» не сможет пройти первый раунд плей-офф, где им будет противостоять «Бостон Селтикс».
«Бруклину» ни за что не победить «Бостон». У «Нетс» есть два прекрасных игрока, и оба сегодня сыграли на максимуме своих возможностей. Кевин Дюрэнт был великолепен в передачах и защите. Кайри Ирвинг сыграл также был замечателен, но я уверен, что сейчас им не победить «Селтикс».
Все эти дураки из других утренних ток-шоу могут забыть об этом. Эти парни провели потрясающий матч и еле-еле обыграли посредственную команду «Кавальерс», — сказал Баркли в эфире передачи NBA on TNT.
Напомним, сегодня состоялся матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Бруклин» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:108.
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