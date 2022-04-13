Ирвинг поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Бостоном»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу предстоящей серии с «Бостон Селтикс» в первом раунде плей-офф НБА.
Ирвинг выступал за «Селтикс» с 2017 по 2019 год.
«Я очень хорошо знаю эту команду, но они тоже хорошо знают нас. Это будет напряженная серия. Вы увидите зрелищный баскетбол с первых секунд игры, как только мяч будет подброшен в воздух. Это будет не простая серия», — приводит слова Ирвинга ESPN.
Напомним, сегодня состоялся матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Бруклин» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:108.
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