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«Королю баскетбола Северной Каролины». Карри рассказал, как Леброн подарил ему майку

«Королю баскетбола Северной Каролины». Карри рассказал, как Леброн подарил ему майку
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вспомнил эпизод из колледжа, когда Леброн Джеймс пришёл его поддержать на один из матчей.

«Это кажется чем-то невероятным. Я был в Детройте, играл в «Свит 16», а Леброн был, возможно, уже четвёртый или пятый год в НБА, и он пришёл на мою игру, поддерживал, болел и делал всё это, когда уже был на вершине баскетбола. Будущая суперзвезда и обладатель Зала славы, потенциально величайший игрок всех времен. Тот факт, что прошло столько лет, а он всё ещё вспоминает об этом, просто безумие. Он подарил мне майку, когда я учился в колледже в Дэвидсоне, она до сих пор висит на стене в доме моих родителей в Шарлотте. Он написал на ней «Королю баскетбола Северной Каролины» и оставил на ней автограф. Это было так давно, но даже сейчас кажется чем-то невероятным», — приводит слова Карри Fadeaway World.


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