«Королю баскетбола Северной Каролины». Карри рассказал, как Леброн подарил ему майку

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вспомнил эпизод из колледжа, когда Леброн Джеймс пришёл его поддержать на один из матчей.

«Это кажется чем-то невероятным. Я был в Детройте, играл в «Свит 16», а Леброн был, возможно, уже четвёртый или пятый год в НБА, и он пришёл на мою игру, поддерживал, болел и делал всё это, когда уже был на вершине баскетбола. Будущая суперзвезда и обладатель Зала славы, потенциально величайший игрок всех времен. Тот факт, что прошло столько лет, а он всё ещё вспоминает об этом, просто безумие. Он подарил мне майку, когда я учился в колледже в Дэвидсоне, она до сих пор висит на стене в доме моих родителей в Шарлотте. Он написал на ней «Королю баскетбола Северной Каролины» и оставил на ней автограф. Это было так давно, но даже сейчас кажется чем-то невероятным», — приводит слова Карри Fadeaway World.



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