Билл Симмонс назвал команду, которая лучше всего проявит себя в плей-офф

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что «Финикс Санз» находятся в своей лучшей форме за всю историю команды, поэтому они станут лучшей командой в предстоящем плей-офф НБА.
«Они невероятные, особенно в конце игр. Я думаю, что они будут лучшей командой в плей-офф, они будут лучше, чем в регулярном сезоне. Я наметил большую сетку и пытался выяснить с каким рекордом «Финикс» попадет в финал. Вот насколько я уверен, что они выйдут в финал. У них будет… два поражения. В первом раунде это будет «Нью-Орлеан» или «Клипперс»… они свипнут любую из этих команд. Затем вы переходите к следующему раунду, и они будут играть с местом 4-5, то есть «Даллас»/«Юта». Даллас может выиграть у них одну игру, это максимум. Они будут лучше их всех. Это похоже на величайший сезон «Финикса».
Крис Пол знает свою команду. Он как гонщик Формулы-1, он знает свою команду, знает свою пит-бригаду. И у них есть Букер, который на данный момент очень похож на Кобе», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.
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