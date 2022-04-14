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Бриджес после удаления попал капой в одну из болельщиц

Бриджес после удаления попал капой в одну из болельщиц
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Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес после удаления в матче с «Атлантой Хоукс» (103:132) швырнул своей капой в сторону трибун, где она попала в одну из болельщиц. Причиной такого поступка стали выкрики с трибун, которые донеслись до форварда.

«Кто-нибудь, помогите мне связаться с этой юной леди. Мои действия неприемлемы», — написал баскетболист после матча в своих социальных сетях.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также сделал дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Шарлотт» отличился Ламело Болл, записавший в свой актив 26 очков.

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