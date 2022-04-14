Йокич: я не знаю, где находится моя прошлогодняя награда MVP

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос, где он хранит свою награду MVP, полученную в прошлом сезоне, и оценил перспективы получения второй подобной награды подряд.



«Если это случится – да, будет здорово. По правде говоря, я не знаю, где находится первая награда. Мы сейчас в процессе переезда, так что она хранится у жены», — приводит слова Николы Йокича журналист Майк Сингер в своём «твиттере».



В нынешнем сезоне Никола Йокич набирает в среднем 26,5 очка, совершает 13,6 подбора и отдаёт 8,0 результативной передачи. Он является главным претендентом на награду MVP нынешнего сезона по версии экспертов.



Ранее Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи.