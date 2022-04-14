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Стала известна вероятная дата дебюта Бена Симмонса в «Бруклине»

Стала известна вероятная дата дебюта Бена Симмонса в «Бруклине»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс может дебютировать в составе команды в четвёртом матче плей-офф с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст. По информации источника, наиболее вероятная дата возвращения Симмонса – 25 апреля. Именно в этот день «Нетс» будут принимать «Селтикс» на своей площадке в 4-м матче серии.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

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