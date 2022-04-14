Лука Дончич может пропустить первый матч с «Ютой»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустит первый матч первого раунда плей-офф с «Ютой Джаз», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Напомним, словенец повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». У Дончича было диагностировано растяжение икроножной мышцы.



Первая встреча «Далласа» и «Юты» состоится 16 апреля.



В феврале Лука Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.