Лука Дончич может пропустить первый матч с «Ютой»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустит первый матч первого раунда плей-офф с «Ютой Джаз», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Напомним, словенец повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». У Дончича было диагностировано растяжение икроножной мышцы.
Первая встреча «Далласа» и «Юты» состоится 16 апреля.
В феврале Лука Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.
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