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ЦСКА представил вернувшегося в клуб Евгения Колесникова

ЦСКА представил вернувшегося в клуб Евгения Колесникова
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Московский ЦСКА представил новичка команды Евгения Колесникова, который начинал карьеру именно в московском клубе. На видео, посвящённом предстоящему матчу с «Цмоки-Минск», показан путь Колесникова в его карьере — от ЦСКА до ЦСКА.

«Приятно возвращаться в родные стены. Это был долгий и длинный путь, я счастлив оказаться здесь, потому что здесь началась моя профессиональная карьера и здесь я получил основные, базовые данные, которые помогли мне стать профессиональным спортсменом.

ЦСКА каждый год завоёвывает титул, так что здесь не нужно представлять. Когда я начинал, мы выступали в «Финале четырёх», мне дали шанс тренироваться с Холденом и Лэндоном, они многое дали мне. ЦСКА дал мне путёвку в жизнь.

Мне дали подготовиться, я изучил комбинации, но на паркете это сделать легче. Коллектив меня принял хорошо и тепло. Стремлюсь быть хозяином всех рек и морей. Хозяин москвича!» — рассказал Евгений Колесников.

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