Кантер: НБА утверждает, что лига на нашей стороне в вопросе свободы слова. Я в это не верю

Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер высказался о причинах, по которым он оказался свободным агентом.



«В прошлом сезоне я был в «Портленде», набирал дабл-дабл в среднем за матч, и мы вышли в плей-офф. Я был игроком стартовой пятёрки. А через год они приходят и говорят мне, что я разучился играть в баскетбол? Когда я начал говорить о том, что происходит в Китае, по китайскому телевидению перестали показывать «Селтикс». Это стоило НБА денег. НБА утверждает, что лига на нашей стороне в том, что касается свободы слова. Я в это не верю. Они на нашей стороне до тех пор, пока то, что мы говорим, идёт на пользу лиге, в противном случае они сделают всё, чтобы прикончить нас.



Я так говорю по той причине, что меня пытаются отправить на пенсию в 29 лет. Однако я знаю, что могу играть ещё шесть-семь лет, потому что люблю эту игру, я здоров и верю, что люди видят, что я заслуживаю играть в НБА», — приводит слова Кантера Ethnikos Kirikas.