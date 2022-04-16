«Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» и вышел в плей-офф НБА

Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:101.
Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 30 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Реджи Джексон, набравший 27 очков.
Благодаря этой победе «Нью-Орлеан» вышел в плей-офф НБА. «Клипперс» ранее разыграли первую путёвку в плей-офф НБА Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз». Свой матч плей-ин команды сыграли 13 апреля. Клуб из Миннесоты победил соперников со счётом 109:104.
В регулярном сезоне «Нью-Орлеан» заняла 9-е место, «Клипперс» – 8-е.
- 16 апреля 2022
-
08:07
-
05:37
-
01:06
- 15 апреля 2022
-
23:43
-
23:05
-
21:46
-
20:58
-
19:55
-
18:48
-
17:03
-
16:32
-
15:31
-
14:55
-
14:01
-
12:49
-
11:53
-
10:28
-
09:40
-
08:02
-
00:40
-
00:08
- 14 апреля 2022
-
22:41
-
21:57
-
20:43
-
18:47
-
18:05
-
15:46
-
15:17
-
14:03
-
13:06
-
12:07
-
11:00
-
09:53
-
07:16
-
07:06