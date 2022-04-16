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«Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» и вышел в плей-офф НБА

«Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» и вышел в плей-офф НБА
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Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:101.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 30 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Реджи Джексон, набравший 27 очков.

Благодаря этой победе «Нью-Орлеан» вышел в плей-офф НБА. «Клипперс» ранее разыграли первую путёвку в плей-офф НБА Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз». Свой матч плей-ин команды сыграли 13 апреля. Клуб из Миннесоты победил соперников со счётом 109:104.

В регулярном сезоне «Нью-Орлеан» заняла 9-е место, «Клипперс» – 8-е.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
16 апреля 2022, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 27, Моррис - 27, Пауэлл - 17, Ковингтон - 14, Зубац - 8, Мэнн - 4, Батюм - 2, Хартенштайн - 2, Moon, Бостон, Джордж, Кеннард, Коффи, Леонард, Престон, Скрабб, Худ
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Макколлум - 19, Мёрфи - 14, Нэнс - 14, Валанчюнас - 8, Джонс - 7, Альварадо - 4, Хэйс - 4, Маршалл - 3, Грэм - 2, Джонсон, Кларк, Льюис, Снелл, Темпл, Уильямсон, Уоллес, Харпер, Эрнангомес
Комментарии
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