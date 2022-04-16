«Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» и вышел в плей-офф НБА

Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:101.



Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 30 очков.



В составе проигравшей команды самым результативным стал Реджи Джексон, набравший 27 очков.



Благодаря этой победе «Нью-Орлеан» вышел в плей-офф НБА. «Клипперс» ранее разыграли первую путёвку в плей-офф НБА Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз». Свой матч плей-ин команды сыграли 13 апреля. Клуб из Миннесоты победил соперников со счётом 109:104.



В регулярном сезоне «Нью-Орлеан» заняла 9-е место, «Клипперс» – 8-е.