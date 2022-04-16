В «Автодоре» рассказали о первоочередной задаче на матч с «Локомотивом-Кубань»

Исполняющий обязанности главного тренера «Автодора» Вячеслав Коновалов поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Нас ждёт непростой матч в Краснодаре. С возвращением в строй Мотли игра «Локомотива» преобразилась – стала более агрессивной, атлетичной и динамичной. Вновь в действии их опасная связка на пик-н-роллах Макколлум – Мотли, которую нам никак не удавалось остановить в домашнем матче. Наша задача не изменилась – в первую очередь сдержать данный тандем.
В сложившихся обстоятельствах свободу могут получить другие игроки «Локомотива». Мы должны быть готовы к этому и постараться ограничить атакующий потенциал хозяев. Краснодарская команда доминирует в быстром баскетболе в Единой Лиге ВТБ и набирает много очков в переходах. Поэтому в нападении нам следует действовать собранно, минимизировать потери и неподготовленные броски, чтобы не дать железнодорожникам развивать быстрые атаки», — приводит слова Коновалова пресс-служба «Автодора».
Матч «Локомотив-Кубань» — «Автодор» состоится сегодня, 16 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск.
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