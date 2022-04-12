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Зоран Лукич объяснил причину разгромного поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

Зоран Лукич объяснил причину разгромного поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань» — 70:97 (12:29, 23:16, 19:26, 16:26).

«Нам катастрофически не хватало выбывших из строя игроков. В организации нападения молодым не хватает опыта, допущено слишком много ошибок. Именно потери сегодня и стали определяющим фактором в исходе матча. Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре. Поэтому хочу сказать отдельные слова благодарности Александру Ганькевичу. Он играл на уколах, через боль. Пример настоящего профессионала, достойного отношения к делу, к игре, к команде», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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