Зоран Лукич объяснил причину разгромного поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань» — 70:97 (12:29, 23:16, 19:26, 16:26).

«Нам катастрофически не хватало выбывших из строя игроков. В организации нападения молодым не хватает опыта, допущено слишком много ошибок. Именно потери сегодня и стали определяющим фактором в исходе матча. Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре. Поэтому хочу сказать отдельные слова благодарности Александру Ганькевичу. Он играл на уколах, через боль. Пример настоящего профессионала, достойного отношения к делу, к игре, к команде», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».