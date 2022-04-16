ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

ЦСКА добился уверенной победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником московского клуба был «Цмоки-Минск». Встреча завершилась со счётом 101:54 (27:24, 25:13, 20:13, 29:4) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Матч начался с упорной борьбы, которая какое-то время продолжалась и во второй десятиминутке. Вскоре, однако, инициативу захватили армейцы, и уже на большой перерыв команды уходили при разнице в счёте +15 в пользу хозяев площадки. Во второй половине встречи характер матча не поменялся, а игроки ЦСКА лишь увеличили преимущество в счёте. Как итог — убедительная победа красно-синих.



И для ЦСКА, и для «Цмоки-Минск» матч стал заключительным в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Белорусский клуб ещё до этой встречи лишился шансов на попадание в плей-офф.