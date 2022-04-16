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ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
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ЦСКА добился уверенной победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником московского клуба был «Цмоки-Минск». Встреча завершилась со счётом 101:54 (27:24, 25:13, 20:13, 29:4) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Матч начался с упорной борьбы, которая какое-то время продолжалась и во второй десятиминутке. Вскоре, однако, инициативу захватили армейцы, и уже на большой перерыв команды уходили при разнице в счёте +15 в пользу хозяев площадки. Во второй половине встречи характер матча не поменялся, а игроки ЦСКА лишь увеличили преимущество в счёте. Как итог — убедительная победа красно-синих.

И для ЦСКА, и для «Цмоки-Минск» матч стал заключительным в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Белорусский клуб ещё до этой встречи лишился шансов на попадание в плей-офф.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
101 : 54
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
ЦСКА: Антонов, Ивлев, Йеребко, Клайберн, Колесников, Лопатин, Милутинов, Ухов, Уэйр, Фримен, Хоменко, Швед
Цмоки-Минск: Белянков, Близнюк, Васковцов, Дуду, Коратцов, Коско, Стабровский, Стубеда, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
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