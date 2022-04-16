«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи — 106:83 в пользу краснодарской команды.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Джонатан Мотли, набравший 22 очка. Ещё 20 очков набрал Эррик Макколлум. В составе гостей паркета 21 очко на свой счёт записал Никита Михайловский.
«Автодор» потерпел девятое поражение в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с 11-ю победами и семью поражениями идёт на четвёртой позиции.
Для обоих клубов этот матч стал последним в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Благодаря этой победе краснодарский клуб гарантировал себе четвёртое место в итоговой таблице. Саратовский «Автодор» лишился возможности побороться за пятую позицию.
- 16 апреля 2022
-
19:50
-
19:01
-
17:54
-
16:59
-
16:33
-
15:43
-
14:57
-
14:13
-
13:23
-
12:27
-
11:08
-
10:25
-
09:45
-
08:07
-
05:37
-
01:06
- 15 апреля 2022
-
23:43
-
23:05
-
21:46
-
20:58
-
19:55
-
18:48
-
17:03
-
16:32
-
15:31
-
14:55
-
14:01
-
12:49
-
11:53
-
10:28
-
09:40
-
08:02
-
00:40
-
00:08
- 14 апреля 2022
-
22:41