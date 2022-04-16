«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи — 106:83 в пользу краснодарской команды.



В составе победителей самым результативным игроком матча стал Джонатан Мотли, набравший 22 очка. Ещё 20 очков набрал Эррик Макколлум. В составе гостей паркета 21 очко на свой счёт записал Никита Михайловский.



«Автодор» потерпел девятое поражение в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с 11-ю победами и семью поражениями идёт на четвёртой позиции.



Для обоих клубов этот матч стал последним в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Благодаря этой победе краснодарский клуб гарантировал себе четвёртое место в итоговой таблице. Саратовский «Автодор» лишился возможности побороться за пятую позицию.