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«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи — 106:83 в пользу краснодарской команды.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Джонатан Мотли, набравший 22 очка. Ещё 20 очков набрал Эррик Макколлум. В составе гостей паркета 21 очко на свой счёт записал Никита Михайловский.

«Автодор» потерпел девятое поражение в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с 11-ю победами и семью поражениями идёт на четвёртой позиции.

Для обоих клубов этот матч стал последним в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Благодаря этой победе краснодарский клуб гарантировал себе четвёртое место в итоговой таблице. Саратовский «Автодор» лишился возможности побороться за пятую позицию.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
106 : 83
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Ведищев, Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Макколум, Мартюк, Мотли, Паунич, Щербенев
Автодор: Иванов, Карванен, Квитковских, Минченко, Михайловский, Петенев, Печкин, Пранаускис, Рейш, Сергеев, Фёдоров
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