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Корстин: ЦСКА выиграл регулярку Единой лиги ВТБ на классе

Корстин: ЦСКА выиграл регулярку Единой лиги ВТБ на классе
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА в регулярном чемпионате.

«Во-первых, надо отметить, что ЦСКА впервые выиграл регулярку с сезона-2018/2019. Этот календарный год армейцы начали с третьего места, но сумели собраться, начали подходить к матчам чемпионата более ответственно, одержали девять побед подряд и закончили регулярный чемпионат победителями. При этом один из их главных конкурентов, казанский УНИКС, который долгое время лидировал, проиграл два очень принципиальных матча «Зениту» и «Локомотиву-Кубань» и тем самым тоже помог ЦСКА.

ЦСКА провёл чемпионат, как всегда, на классе. На долгой дистанции они показали стабильный и высокий уровень. Конечно, осечки бывают у всех, но на главные матчи, как мы увидели, армейцы концентрируются и достойно справляются с поставленными задачами», — цитирует Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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