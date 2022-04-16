Максимович прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Автодором»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (106:83).
«Сегодня допустили 14 потерь — это слишком много для одного матча. Установка была играть агрессивно, но эмоции возобладали несколько раз над хладнокровием в принятии решений — это свойственно молодости. Будем над этим работать. Тем не менее сегодня одержана победа, с чем я всех поздравляю. В первую очередь — болельщиков, которые мощно поддержали нас. В плей-офф это будет для нас очень важно», — приводит слова Бранко Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
«Автодор» потерпел девятое поражение в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с 11 победами и семью поражениями идёт на четвёртой позиции.
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