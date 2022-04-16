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«Юта» обыграла «Даллас» в первом матче плей-офф НБА

«Юта» обыграла «Даллас» в первом матче плей-офф НБА
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Завершился матч первого раунда плей-офф НБА между «Ютой Джаз» и «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:93.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 32 очка и оформивший шесть передач. Ещё 26 очков на свой счёт записал Боян Богданович.

В составе хозяев отличился Джейлен Брансон, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. Ещё 22 очка на свой счёт записал Спенсер Динвидди.

«Юта» повела в серии со счётом 1-0.

Второй матч серии состоится в Далласе в ночь с 18 на 19 апреля 2022 года.

Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».

Все участники плей-офф НБА:

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».

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