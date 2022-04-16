«Юта» обыграла «Даллас» в первом матче плей-офф НБА

Завершился матч первого раунда плей-офф НБА между «Ютой Джаз» и «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:93.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 32 очка и оформивший шесть передач. Ещё 26 очков на свой счёт записал Боян Богданович.



В составе хозяев отличился Джейлен Брансон, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. Ещё 22 очка на свой счёт записал Спенсер Динвидди.



«Юта» повела в серии со счётом 1-0.



Второй матч серии состоится в Далласе в ночь с 18 на 19 апреля 2022 года.

Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».

Все участники плей-офф НБА:



«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»

«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»

«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»

«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».