Центровой «Атланты Хоукс» Клинт Капела избежал серьёзной травмы в матче плей-ин с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, МРТ-обследование не выявило серьёзных повреждений колена у игрока.



Игроку потребуется неделя для восстановления. Ожидается, что он может пропустить большую часть матчей серии с «Майами». Игрок получил травму из-за столкновения с форвардом Эваном Мобли.



Напомним, встреча завершилась победой «Атланты» со счётом 107:101.



Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который записал в свой актив 38 очков.



В составе проигравшей команды самым результативным стал финский форвард Лаури Маркканен, набравший 26 очков.



Благодаря этой победе «Атланта» вышла в плей-офф НБА.