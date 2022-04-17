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Клинт Капела избежал серьёзной травмы

Клинт Капела избежал серьёзной травмы
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Центровой «Атланты Хоукс» Клинт Капела избежал серьёзной травмы в матче плей-ин с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, МРТ-обследование не выявило серьёзных повреждений колена у игрока.

Игроку потребуется неделя для восстановления. Ожидается, что он может пропустить большую часть матчей серии с «Майами». Игрок получил травму из-за столкновения с форвардом Эваном Мобли.

Напомним, встреча завершилась победой «Атланты» со счётом 107:101.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который записал в свой актив 38 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал финский форвард Лаури Маркканен, набравший 26 очков.

Благодаря этой победе «Атланта» вышла в плей-офф НБА.

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