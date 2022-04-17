«Миннесота» обыграла «Мемфис» и открыла счёт в серии плей-офф НБА

Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 130:117.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который набрал 36 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.
Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который записал в свой актив 32 очка.
Таким образом, «Миннесота» вышла вперёд в серии плей-офф НБА – 1:0. Следующий матч между командами состоится 20 апреля.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив перед собой «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.
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