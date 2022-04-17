«Филадельфия» обыграла «Торонто» в первом матче плей-офф НБА
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Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 131:111.
Самым результативным в составе победителей стал Тайриз Макси, который набрал 38 очков. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 передач.
Самым результативным в составе «Торонто» стал Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 24 очка.
Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии плей-офф НБА – 1:0. Следующий матч между командами состоится 19 апреля.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на пятом месте на Востоке.
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