«Филадельфия» обыграла «Торонто» в первом матче плей-офф НБА

Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 131:111.



Самым результативным в составе победителей стал Тайриз Макси, который набрал 38 очков. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 передач.



Самым результативным в составе «Торонто» стал Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 24 очка.



Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии плей-офф НБА – 1:0. Следующий матч между командами состоится 19 апреля.



Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на пятом месте на Востоке.