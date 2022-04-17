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«Голден Стэйт» начал с победы серию плей-офф НБА с «Денвером»

«Голден Стэйт» начал с победы серию плей-офф НБА с «Денвером»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч 1/8 финала Западной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:107.

Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Джордан Пул, набравший 29 очков и совершивший 1 подбор и 3 передачи. В составе «Денвера» лучшую результативность продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 10 подборов и 6 передач.

Второй матч серии пройдёт также на «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) в ночь на вторник, 19 апреля. Начало встречи – 5:00 мск.

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, а «Денвер» — шестое.

НБА - плей-офф. First-round Series - Western Conference. 2-й тур
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Комментарии
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