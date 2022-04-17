Кириленко: при первом выходе против Майкла Джордана первые три минуты просто трогал его

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко вспомнил о первой встрече на площадке с легендой Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом. Андрей с 2001 по 2011 год выступал за «Юту Джаз», Джордан в это время играл за «Вашингтон Уизардс».
«Когда был мой первый выход против Майкла Джордана, первые три минуты я бегал и просто трогал его. Он тогда в «Вашингтоне» выступал, и у меня получилось два сезона с ним поиграть.
Естественно, первые две-три минуты ты бегаешь и думаешь: «Всё, я с Майклом поиграл, класс». Но через две-три минуты твой адреналин тебя затягивает в игру и ты уже не обращаешь внимания. Играешь просто как с обычным человеком и не смотришь на его лицо или какие-либо заслуги. То же самое Леброн, то же самое Коби», — сказал Кириленко на канале «Взял Мяч» в YouTube.
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