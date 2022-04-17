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Андрей Кириленко рассказал о главной разнице баскетбола в России и США

Андрей Кириленко рассказал о главной разнице баскетбола в России и США
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями об отличиях баскетбола в России и Национальной баскетбольной ассоциации.

«Первый год, когда я приехал, был крайне сложным, из-за того, что нужно было привыкнуть к графику. Но есть огромные различия между баскетболом в Европе и в России, потому что у нас европейский баскетбол, и баскетболом в НБА. Всё-таки здесь мы привыкли очень много тренироваться и мало играть. Мы все оттачиваем своё искусство и, скажем так, имеем не так много возможностей воплощать его в жизнь.

Там абсолютно другая ситуация — очень много игр и практически нет тренировок. Весь тренировочный процесс, который у нас был, это месяц до сезона. Это то единственное время, когда мы тренировались. В течение сезона это было некое поддержание формы. Я не помню, чтобы, к примеру, с ноября и до конца сезона у нас были нормальные полноценные тренировки», — сказал Кириленко на канале «Взял Мяч» в YouTube.

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