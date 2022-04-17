В «Парме» прокомментировали заключительную победу в регулярном чемпионате
Поделиться
Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков высказался по поводу победы в матче с «Нижним Новгородом» Единой лиги ВТБ.
«На самом деле нам было важно не проваливаться в первые две четверти, но, к сожалению, выполнить эту установку не удалось из-за подборов. Наши маленькие игроки забывали помогать большим на щитах, чтобы у соперника не было лёгких очков. За вторую половину мы дали сопернику подобрать всего 4 раза. Включились в игре в защите, разобрали их лидеров, стали делать больше замен и за счёт этого добились победы», — приводит слова Шушакова официальный сайт лиги.
Этот матч закрывал регулярный сезон чемпионата. По его итогам пермяки заняли пятое место, «Нижний Новгород» же финишировал седьмым.
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
19:44
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
14:45
-
14:06
-
13:38
-
12:47
-
12:07
-
11:36
-
10:30
-
09:28
-
06:40
-
03:53
-
01:38
-
01:04
- 16 апреля 2022
-
23:52
-
22:54
-
21:46
-
20:43
-
19:50
-
19:01
-
17:54
-
16:59
-
16:33
-
15:43
-
14:57
-
14:13
-
13:23
-
12:27
-
11:08
-
10:25
-
09:45
-
08:07
-
05:37
Партнерский контент