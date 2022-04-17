В «Парме» прокомментировали заключительную победу в регулярном чемпионате

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков высказался по поводу победы в матче с «Нижним Новгородом» Единой лиги ВТБ.

«На самом деле нам было важно не проваливаться в первые две четверти, но, к сожалению, выполнить эту установку не удалось из-за подборов. Наши маленькие игроки забывали помогать большим на щитах, чтобы у соперника не было лёгких очков. За вторую половину мы дали сопернику подобрать всего 4 раза. Включились в игре в защите, разобрали их лидеров, стали делать больше замен и за счёт этого добились победы», — приводит слова Шушакова официальный сайт лиги.

Этот матч закрывал регулярный сезон чемпионата. По его итогам пермяки заняли пятое место, «Нижний Новгород» же финишировал седьмым.