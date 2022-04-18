Защиник «Мемфиса» Моррент: Бэйн очень прибавил в этом году

Защитник «Мемфис Грззилиз» Джа Морэнт лестно высказался по поводу прогресса своего одноклубника Десмонда Бэйна. Также он отметил вклад американского форварда Джарена Джексона и главного тренера команды Тейлора Дженкинса в хорошее выступление в регулярном чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации.



«Во-первых, Джексон – лидер лиги по общему числу блоков, блокам в среднем за игру, блокам и перехватам, но его не включили в список претендентов.



Во-вторых, Бэйн очень прибавил в этом году и должен был войти в список претендентов на «Лучшего прогрессирующего» вместо меня.



В-третьих, поздравления тренеру, вы заслужили попадание в этот список (тренер года НБА, прим. «Чемпионата»)», – написал Морэнт в своих социальных сетях.