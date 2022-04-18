Защиник «Мемфиса» Моррент: Бэйн очень прибавил в этом году
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Защитник «Мемфис Грззилиз» Джа Морэнт лестно высказался по поводу прогресса своего одноклубника Десмонда Бэйна. Также он отметил вклад американского форварда Джарена Джексона и главного тренера команды Тейлора Дженкинса в хорошее выступление в регулярном чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации.
«Во-первых, Джексон – лидер лиги по общему числу блоков, блокам в среднем за игру, блокам и перехватам, но его не включили в список претендентов.
Во-вторых, Бэйн очень прибавил в этом году и должен был войти в список претендентов на «Лучшего прогрессирующего» вместо меня.
В-третьих, поздравления тренеру, вы заслужили попадание в этот список (тренер года НБА, прим. «Чемпионата»)», – написал Морэнт в своих социальных сетях.
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