НБА опубликовала список претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона

В прямом эфире на TNT НБА официально объявила имена претендентов на индивидуальные призы за регулярный сезон-2021/2022.
В список по категориям вошли:
MVP – Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»)
Лучший новичок – Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»), Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Кэйд Каннингем («Детройт Пистонс»)
Лучший шестой – Тайлер Хирро («Майами Хит»), Кэм Джонсон («Финикс Санз»), Кевин Лав («Кливленд»)
Лучший защитник – Микэл Бриджес («Финикс»), Руди Гобер («Юта Джазз»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»)
Самый прогрессирующий – Джа Морэнт («Мемфис Гриззлиз»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио Спёрс»)
Тренер года – Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Эрик Споэльстра («Майами»), Монти Уильямс («Финикс»)
Церемония вручения призов состоится в июне, после окончания финальной серии. Первый раунд плей-офф начнётся 16 апреля. В нём команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырёх побед. Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».
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