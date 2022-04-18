Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» начать с победы серию с «Чикаго» в плей-офф НБА
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 93:86.
Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 3 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал черногорский центровой Никола Вучевич, также оформивший дабл-дабл из 24 очков, 17 подборов и 3 передач. Ещё одним дабл-даблом в этой игре отметился защитник «Буллз» Зак Лавин – 18 очков, 10 подборов и 3 передачи.
Следующий матч между командами пройдёт также в Милуоки, в ночь на четверг, 21 апреля. Начало – 4:30 мск.
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