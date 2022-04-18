«Финикс» одолел «Нью-Орлеан» в первом матче плей-офф, у Пола – дабл-дабл

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:99. Таким образом, хозяева ведут в серии со счётом 1:0.



Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс американский разыгрывающий Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 7 подборов и 10 передач. Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 19 очков. Дабл-даблем у гостей отметился литовский центровой Йонас Валанчюнас. У него на счету 18 очков и 24 подбора.



Следующий матч между командами пройдёт также в Финиксе, в ночь на среду, 20 апреля. Начало – 5:00 мск.