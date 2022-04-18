«Финикс» одолел «Нью-Орлеан» в первом матче плей-офф, у Пола – дабл-дабл
Поделиться
В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:99. Таким образом, хозяева ведут в серии со счётом 1:0.
Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс американский разыгрывающий Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 7 подборов и 10 передач. Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 19 очков. Дабл-даблем у гостей отметился литовский центровой Йонас Валанчюнас. У него на счету 18 очков и 24 подбора.
Следующий матч между командами пройдёт также в Финиксе, в ночь на среду, 20 апреля. Начало – 5:00 мск.
Новость по теме«Юта» обыграла «Оклахому», «Клипперс» победили «Финикс»
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
06:53
-
04:27
-
04:07
-
02:59
-
02:45
-
01:13
- 17 апреля 2022
-
23:02
-
22:03
-
21:03
-
19:44
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
14:45
-
14:06
-
13:38
-
12:47
-
12:07
-
11:36
-
10:30
-
09:28
-
06:40
-
03:53
-
01:38
-
01:04
- 16 апреля 2022
-
23:52
-
22:54
-
21:46
-
20:43
-
19:50
-
19:01
-
17:54
-
16:59
-
16:33
-
15:43
Партнерский контент