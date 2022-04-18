Крис Пол установил новый рекорд НБА
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (110:99, 1-0) записал на свой счёт 30 очков и 10 передач. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА, который смог добиться подобной статистики в матче плей-офф. 6 мая Полу исполнится 37 лет.
Благодаря этому Пол стал самым результативным игроком своей команды. Разыгрывающему также не хватило всего трёх подборов, чтобы набрать трипл-дабл. Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеан» стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 19 очков. Дабл-даблом у гостей отметился литовский центровой Йонас Валанчюнас. У него на счету 18 очков и 24 подбора.
Следующий матч между командами пройдёт также в Финиксе в ночь на среду, 20 апреля. Начало – в 5:00 мск.
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