Стал известен статус Луки Дончича перед вторым матчем серии с «Ютой»
Поделиться
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич на данный момент имеет статус «Под вопросом» перед вторым матчем серии с «Юта Джаз». По сообщениям источников ESPN, игрок, вероятнее всего, пропустит встречу.
Напомним, игра состоится в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» ночью 19 апреля в 03:30 по московскому времени.
Первый матч между командами завершился победой «Джаз» со счётом 99:93. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 32 очка и оформивший шесть передач. Ещё 26 очков на свой счёт записал Боян Богданович. В составе хозяев отличился Джейлен Брансон, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. Ещё 22 очка на свой счёт записал Спенсер Динвидди.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
13:12
-
11:29
-
10:10
-
09:10
-
06:53
-
04:27
-
04:07
-
02:59
-
02:45
-
01:13
- 17 апреля 2022
-
23:02
-
22:03
-
21:03
-
19:44
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
14:45
-
14:06
-
13:38
-
12:47
-
12:07
-
11:36
-
10:30
-
09:28
-
06:40
-
03:53
-
01:38
-
01:04
- 16 апреля 2022
-
23:52
-
22:54
-
21:46
-
20:43
-
19:50
-
19:01
Партнерский контент