Стал известен статус Луки Дончича перед вторым матчем серии с «Ютой»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич на данный момент имеет статус «Под вопросом» перед вторым матчем серии с «Юта Джаз». По сообщениям источников ESPN, игрок, вероятнее всего, пропустит встречу.

Напомним, игра состоится в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» ночью 19 апреля в 03:30 по московскому времени.

Первый матч между командами завершился победой «Джаз» со счётом 99:93. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 32 очка и оформивший шесть передач. Ещё 26 очков на свой счёт записал Боян Богданович. В составе хозяев отличился Джейлен Брансон, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. Ещё 22 очка на свой счёт записал Спенсер Динвидди.