Док Риверс опроверг слухи о возможном назначении в «Лейкерс»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался по поводу слухов о возможном назначении на роль наставника «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Все эти слухи только усложняют нашу работу. Я думаю, это так несправедливо. И вообще вся история с Фрэнком Вогелем очень несправедлива, как по мне. Мы работаем так же, как и все остальные люди. Как бы вы хотели, чтобы о вашей работе отзывались другие? Даже если кто-то хочет видеть вас у себя, это неправильно. Мне это совершенно не нравится. Но я не могу ничего поделать.
Я не кандидат на должность в «Лейкерс». У меня есть работа, и я очень счастлив на ней», — приводит слова Риверса Silverscreeanandroll.
«Лейкерс» объявили о расставании с Вогелем 11 апреля. Решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.
- 18 апреля 2022
-
16:26
-
15:08
-
14:32
-
13:12
-
11:29
-
10:10
-
09:10
-
06:53
-
04:27
-
04:07
-
02:59
-
02:45
-
01:13
- 17 апреля 2022
-
23:02
-
22:03
-
21:03
-
19:44
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
14:45
-
14:06
-
13:38
-
12:47
-
12:07
-
11:36
-
10:30
-
09:28
-
06:40
-
03:53
-
01:38
-
01:04
- 16 апреля 2022
-
23:52
-
22:54
-
21:46