Док Риверс опроверг слухи о возможном назначении в «Лейкерс»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался по поводу слухов о возможном назначении на роль наставника «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Все эти слухи только усложняют нашу работу. Я думаю, это так несправедливо. И вообще вся история с Фрэнком Вогелем очень несправедлива, как по мне. Мы работаем так же, как и все остальные люди. Как бы вы хотели, чтобы о вашей работе отзывались другие? Даже если кто-то хочет видеть вас у себя, это неправильно. Мне это совершенно не нравится. Но я не могу ничего поделать.



Я не кандидат на должность в «Лейкерс». У меня есть работа, и я очень счастлив на ней», — приводит слова Риверса Silverscreeanandroll.

«Лейкерс» объявили о расставании с Вогелем 11 апреля. Решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.